05 октября 2020

Челябинские школы меняют сроки каникул из-за заболевших педагогов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, школьная доска, каникулы
Три челябинские школы сдвинули каникулы Фото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Сразу три челябинские школы передвинули график осенних каникул на более ранний срок из-за массового заболевания педагогов. Об этом URA.RU сообщили в минобразования Челябинской области.

«Сейчас каникулы передвинуты в челябинской школе №47, гимназии №10 и для учеников начальных классов школы №1 в Копейске. Благодаря этому педагоги смогут выздороветь и вернуться к работе», — заявила пресс-секретарь минобразования региона Светлана Платонова. Она отметила, что у всех школ есть право локальными актами «как угодно передвигать каникулы в соответствии с их внутренними потребностями». При этом школы не обязаны сообщать об этом в министерство образования региона.

Школьники на этой неделе дистанционно заниматься не будут — в образовательных учреждениях начались полноценные каникулы. Платонова добавила, что других осенних каникул согласно прежнему графику в этих школах уже не ожидается.

По данным пресс-службы минобразования региона, заболеваемость ОРВИ среди школьников идет на спад. Еще на прошлой неделе в области регистрировалось порядка 300 классов, закрытых на карантин. По данным на 5 октября, теперь их осталось всего 230.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...