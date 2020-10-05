Челябинская область обновила максимум по заражениям коронавирусом

Сочетание осенних ОРВИ и COVID создает сверхнагрузку на врачей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области, по данным на 6 октября, зафиксировано 95 случаев заражения коронавирусом за сутки (последние три дня в регионе регистрировали 94, 93 и 92 случая), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Регион обновил трехмесячный максимум по заболевшим. Среди заразившихся за сутки четыре школьника, накануне их было семь.

«С начала пандемии произошло 17 293 случая заражения, сейчас лечение проходит 3 651 южноуралец. Умерли два человека в возрасте 54 и 58 лет, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — рассказали URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 19 человек, с начала пандемии — 13 092 жителя области.

До 18 октября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Большая часть ограничений уже снята, но с 1 октября «перезапущен» запрет на проведение соревнований с участием несовершеннолетних. Подписавший его министр спорта Леонид Одер спустя несколько дней попал в больницу с COVID, как и ряд его высокопоставленных коллег.