04 октября 2020
03 октября 2020
02 октября 2020

Челябинский министр и его заместитель попали в больницу с COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Челябинской области. Челябинск, портрет, одер леонид
Леонида Одера пришлось госпитализировать вместе с замом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Министр спорта Челябинской области Леонид Одер и его заместитель Алексей Казаков госпитализированы с ковидной пневмонией. Эту информацию подтвердили URA.RU в самом ведомстве.

«К сожалению, все верно. У Леонида Яковлевича [Одера] компьютерная томография показала 15% поражения легких. У Алексея Валерьевича [Казакова] более 40%. Сейчас они продолжают лечение», — рассказали URA.RU в пресс-службе минспорта.

В конце прошлой недели в больницу, заразившись коронавирусом, попал отвечающий за внутреннюю политику в регионе вице-губернатор Анатолий Векшин. В понедельник о болезни главы по второго по величине города области Сергея Бердникова сообщили в мэрии Магнитогорска.

На Южном Урале до 18 октября продлен режим повышенной готовности. Заболеваемость COVID растет с начала сентября, обновляя максимумы трехмесячной давности. Среди заболевших значительную долю дают школьники.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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