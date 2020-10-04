Челябинский министр и его заместитель попали в больницу с COVID

Министр спорта Челябинской области Леонид Одер и его заместитель Алексей Казаков госпитализированы с ковидной пневмонией. Эту информацию подтвердили URA.RU в самом ведомстве.
«К сожалению, все верно. У Леонида Яковлевича [Одера] компьютерная томография показала 15% поражения легких. У Алексея Валерьевича [Казакова] более 40%. Сейчас они продолжают лечение», — рассказали URA.RU в пресс-службе минспорта.
В конце прошлой недели в больницу, заразившись коронавирусом, попал отвечающий за внутреннюю политику в регионе вице-губернатор Анатолий Векшин. В понедельник о болезни главы по второго по величине города области Сергея Бердникова сообщили в мэрии Магнитогорска.
На Южном Урале до 18 октября продлен режим повышенной готовности. Заболеваемость COVID растет с начала сентября, обновляя максимумы трехмесячной давности. Среди заболевших значительную долю дают школьники.
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