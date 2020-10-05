Курганских школьников срочно отправляют на каникулы

Курганских школьников отправляют на каникулы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Школьники в Курганской области отправятся на каникулы раньше срока из-за ситуации с заболеваемостью ОРВИ и коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперштабе.

Каникулы у школьников начнутся на 10 дней раньше — с 16 октября. Продлится отдых три недели. «Решение принято в связи с повышением заболеваемости Covid-19 и сезонным ростом ОРВИ», — говорится в решении оперштаба.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области закрывают школы, детсады и отдельные классы на карантин из-за ОРВИ и коронавируса. По состоянию на 5 октября полностью закрыты на карантин три школы — в Кетовском, Белозерском и Половинском районах. На карантине три детсада в Белозерском, Куртамышском и Юргамышском районах. Частично закрыты семь детских садов в Белозерском, Далматовском, Частоозерском, Кетовском, Варгашинском районах и Шумихинском муниципальном округе.

30 сентября в регионе полностью закрыли на карантин три школы и шесть детских садов. Ранее образовательные учреждения Белозерского района перешли на дистанционный режим работы.