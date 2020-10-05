Инна Боева намерена обжаловать решение ФАС в суде Фото: Марина Молдавская © URA.RU

По итогам проверок в пиар-блоке мэрии Екатеринбурга Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала руководителя муниципальной радиостанции «Город FM на 107,6» Инну Боеву. Такое решение было принято на основе материалов проверок Счетной палаты и прокуратуры в департаменте информполитики мэрии, МБУ «Радио „Екатеринбург“», а также в МАУ «Город». Также известно, что МВД заинтересовалось начальником департамента информполитики Алексеем Рединым.

В июне Счетная палата пришла к выводу, что пиарщики мэрии необоснованно завышали расходы на бюджетные программы. Кроме того, в отчете аудиторов, переданном в прокуратуру и впоследствии в ФАС, говорилось о нарушениях при госзакупках в муниципальных учреждениях.

По словам Инны Боевой, у контрольных органов возникли претензии именно к госзакупкам ее радиостанции: значительная часть техники покупалась у единственного поставщика. «Но никто не учел нашу специфику. Мы закупали с нуля полный комплект профессионального студийного оборудования, и были заинтересованы в производителе, у которого всего одна компания-представитель в нашей стране. Федеральный закон предусматривает исключения в таких случаях, но, так как это не было принято во внимание, я иду в суд с материалами, которые докажут нашу правоту», — сказал Боева.

О точной сумме штрафа при этом пока не известно. Представитель свердловского УФАС подтвердила URA.RU, что ведомство вынесло постановление об административном правонарушении в отношении Боевой, затруднившись оперативно предоставить более подробные сведения. В городской прокуратуре воздержались от комментария.

По информации источника URA.RU в мэрии, по итогам проверки прокуратуры и Счетной палаты начальника департамента информполитики Алексея Редина вызывали на опрос не только в прокуратуру, но и в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу. Сам он не ответил на звонок корреспондента. Ранее агентство сообщало, что в прокуратуру вызывали и вице-мэра по СМИ Екатерину Куземку. Однако ее визит до сих пор не состоялся — предположительно, из-за отпуска и нескольких больничных чиновницы. Впрочем, сама Куземка заявила корреспонденту, что не получала приглашений от надзорного органа.