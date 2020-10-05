Осужденный глава фонда жилстроя ЯНАО стал фигурантом нового дела

Виктор Калашников ранее был осужден за растрату 60 млн рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

Бывший директор некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства ЯНАО» Виктор Калашников, осужденный за хищение бюджетных средств, подозревается в даче взятки в особо крупных размерах. Как сообщила прокуратура ЯНАО, речь идет о поставках строительного оборудования по заведомо завышенной цене для нужд ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО».

«Поставленное на объекты оборудование дирекцией оплачено по цене, заведомо превышающей среднерыночную, за что бывший руководитель получил от представителей ООО „Ямалстройгрупп“ более 18 млн рублей», — сообщают представители надзорного ведомства. Уголовное дело было выделено в отдельное производство при расследовании растраты порядка 200 млн рублей, выделенных на строительство животноводческого комплекса в Аксарке и детского сада в Лабытнанги.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что экс-директор фирмы «Ямалстройгрупп» стал подозреваемым по делу о взятке в размере 13 млн рублей. По данным следствия, руководитель пытался получить контракт на строительство детского сада в Лабытнанги.

Сам Виктор Калашников был приговорен к семи годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей, с экс-главы фонда также взыщут растраченные 60 млн рублей. До 2016 года именно Калашников руководил «Ямалстройгрупп». В окружном депстрое, в структуру которого входит дирекция капстроительства, вопросы по ситуации переадресовали в прокуратуру.

До 2018 года главой дирекции капстроительства ЯНАО являлся Константин Париенко, однако после возбуждения дела в отношении Калашникова чиновник пустился в бега. Бывший чиновник до настоящего времени числится в розыске.