Главу скандальной стройфирмы из ЯНАО подозревают в крупной взятке

Компания «Ямалстройгрупп» хотела получить выгодный контракт на возведение детсада Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

Директора фирмы «Ямалстройгрупп» из Салехарда подозревают в даче взятки в размере более 13 млн рублей. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по ЯНАО. С помощью этих денег, как считает следствие, руководитель пытался получить госконтракт на строительство детского сада в Лабытнанги.

По данным следователей, основные эпизоды дела произошли с апреля 2014 по апрель 2016 года. Директор «Ямалстройгрупп» вступил в сговор с главой дирекции капстроительства и инвестиций ЯНАО, чтобы дать ему взятку. «По достигнутой договоренности подозреваемый через посредника передал директору государственного казенного учреждения взятку в виде денег на общую сумму более 13 млн рублей», — сообщили в пресс-службе СК.

В Следкоме уточнили, что материалы по даче взятки были выделены из уголовного дела, которое находится в производстве ямальского управления МВД. Сейчас в отношении директора «Ямалстройгрупп» возбуждено уголовное дело о взятке в особо крупном размере.

В департаменте строительства ЯНАО, в структуру которого входит дирекция капстроительства, не стали комментировать URA.RU уголовное дело, переадресовав вопрос окружной прокуратуре. В надзорном ведомстве ЯНАО не смогли оперативно подготовить исчерпывающий ответ. В самой «Ямалстройгрупп» на телефонные звонки URA.RU не ответили.

До 2016 года «Ямалстройгрупп» владел и руководил скандально известный экс-глава Фонда жилстроительства ЯНАО Виктор Калашников. В июле его приговорили к семи годам колонии за хищение 60 млн рублей из бюджета. URA.RU подробно рассказывало детали его уголовного дела, которые нигде не публиковались. На данный момент «Ямалстройгрупп» находится в процессе банкротства, фирме назначен конкурсный управляющий.