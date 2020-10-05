На фоне второй волны COVID в ЯНАО стали чаще умирать пациенты

На Ямале участились смерти пациентов с коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе скончалась 52-летняя пациентка с подтвержденным коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе. Эта смерть стала третьей за последние пять дней. Последний раз так часто пациенты умирали во время июльского пика пандемии в ЯНАО.

«В Надыме умерла женщина 1968 года рождения, страдающая несколькими серьезными хроническими заболеваниями. Врачи использовали все возможности, чтобы спасти ей жизнь, но, к сожалению, интенсивная терапия не помогла, организм, ослабленный хроническими недугами, не справился с коронавирусом», — заявила глава оперштаба Татьяна Бучкова. Общее число жертв коронавируса в округе выросло до 102 человек. Прошлые смерти случились 2 и 3 октября, когда умерли по одному ямальцу.

Также за последние сутки коронавирусом заразились 149 жителей ЯНАО. Больше всего новых случаев в Ноябрьске, где инфекцию подтвердили у 35 человек. Еще 24 жителя заболели в Салехарде, а в Муравленко обнаружили 25 случаев. В Лабытнанги вирус подхватил 21 горожанин, в Надыме — 18. В Новом Уренгое заразились 10 человек. Всего в округе подтверждено 16 238 случаев инфекции. Вылечились 13 553 пациента.

ЯНАО остается лидером в России по заболеваемости коронавирусом. В округе на 100 тысяч человек фиксируют 3015 заражений. Власти Ямала продлили карантин до 1 ноября.