Курганские медики COVID-госпиталя заявили о нехватке лекарств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Медики инфекционного госпиталя для пациентов с коронавирусом в Кургане просят помощи у военных врачей из Москвы. Не хватает персонала и лекарств. Об этом URA.RU сообщили сотрудники второй горбольницы.

«Ситуация катастрофическая! Людей нет, мест в больницах нет. В дополнительно открытых учреждениях нет оборудования и лекарств, кроме гидроксилорохина, который запретили для лечения коронавируса. Нужно срочно запрашивать помощь военных медиков из Москвы, пока у нас народ не начал умирать на улицах», — обратились медики.

По словам пациентов госпиталя, им не ставят препараты. «Кончились лекарства, которые раньше ставили в капельницах и уколах. Названия не говорят», — пояснила пациентка госпиталя.

Родственница пациента, который с 70% поражением легких попал в больницу, сообщила, что готова купить лекарства. «Система не справляется. Не хочу никого винить. Назовите лекарства, купим», — пояснила женщина.

Врачи Курганской областной больницы подтвердили проблемы. «Болеем. Тех, что в строю все меньше. В больнице вспышка пошла с новой силой. Морг завален до потолка. Врачи без защитных костюмов хотя областная уже коронавирусный госпиталь», — уточнили медики.

В департамент информационной и внутренней политики направлен запрос, на момент публикации ответ не поступил. На странице оперштаба в соцсетях и. о. замгубернатора по соцполитике Лариса Кокорина призвала жителей соблюдать меры профилактики COVID-19. На 5 октября на лечении находятся 738 человек. Курганцев старше 65 лет власти призвали соблюдать самоизоляцию, а при выходе из дома надевать маску и перчатки. В регионе введен ряд ограничений.