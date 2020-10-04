Курганские медики заявили о нехватке персонала для борьбы с COVID

Медики в Кургане просят помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Курганские медики считают, что в регионе не хватает специалистов, которые лечат пациентов с коронавирусом. На отделение с 60 пациентами приходится две медсестры, которые очень устают. Об этом URA.RU рассказали врачи.

«В отделении [2-й горбольницы] на 58 человек всего две медсестры. Они бегают в своих костюмах с утра до ночи, присесть некогда. Кто-то плачет от непосильной нагрузки и усталости. Последние кадры увольняются», — отметила медик.

По мнению врачей Курганской областной больницы, не хватает бригад скорой помощи. «По скорой сказали нашим врачам, что ещё со вчерашнего дня осталось не обслуженными 140 вызовов. Сегодня едут по вызовам вчерашним», — пояснили медики.

Сейчас департамент переводит другие больницы под ковидные. Медики заявляют, что там нет ни лекарств, ни кислорода, ни специалистов. Врачи и медсестры рассказали URA.RU, что летом писали в депздрав о необходимости подготовить больше специалистов. «Случилось все то, о чем предупреждали наши врачи и заранее просили подготовиться и принять меры», — считают врачи.

В департаменте информационной и внутренней политики URA.RU ответили, что депздрав готовит ответ на запрос. В информации медикам, направленной в августе, говорится, что с учетом резерва помощь пациентам в ковид оказывают 1452 медика. Еще 273 врача прошли спецкурсы. 6,5 тысяч медсестер и санитарок прошли обучение в медколледже.

URA.RU ранее сообщало, что курганским медикам не ставят прививки от коронавируса хотя препарат прислали две недели назад. Персонал областной больницы заявлял о необходимости частично закрыть медучреждение.

Этот ответ направлял департамент здравоохранения сотрудникам Курганской областной больницы Скрин предоставлен читателем URA.RU