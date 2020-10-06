Визит вице-премьера РФ в Челябинск сорвался из-за ЧП на Камчатке

Визит вице-премьера РФ Виктории Абрамченко в Челябинск, запланированный на 9 октября, не состоится. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе вице-премьера. По данным агентства, отмена визита связана с возможной поездкой Абрамченко на Камчатку, где произошла экологическая катастрофа.
«Поездка в Челябинск переносится, но на какое время — сказать трудно, — сообщили URA.RU в пресс-службе Абрамченко. — График у Виктории Валериевны очень насыщенный и иногда меняется». Уточнять, что именно стало причиной смены графика в пресс-службе не стали. Но URA.RU стало известно, почему вице-премьер не поедет в Челябинск.
«Абрамченко и министр экологии РФ Дмитрий Кобылкин планируют отправиться на Камчатку, — рассказал источник в правительстве РФ. — Дата пока уточняется. Из-за этого отменены ранее запланированные мероприятия, в том числе визит в Челябинск». В пресс-службе челябинского губернатора Алексея Текслера от комментариев воздержались.
В правительстве РФ Абрамченко курирует экологический блок. В Челябинске для нее и министра Кобылкина была подготовлена специальная программа. Визит Абрамченко в Челябинск должен был состояться по личному приглашению Текслера. Поездка вице-премьера РФ на Южный Урал срывается второй раз. В марте визит не состоялся из-за пандемии коронавируса, когда по стране отменялись служебные командировки.
В конце сентября на Камчатке, на берегу Халактырского пляжа, жители обнаружили множество трупов морских животных. Власти рассматривают три версии ЧП, одна из которых — техногенное загрязнение.
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