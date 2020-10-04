04 октября 2020
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Текслер созывает новый челябинский парламент и ждет важного гостя

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Отчет Алексея Текслера в Законодательном собрании Челябинской области перед депутатами. Челябинск, портрет, мякуш владимир, текслер алексей
Алексей Текслер примет участие в первой сессии ЗСО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 8 октября примет участие в заседании нового состава законодательного собрания региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы, озвучив планы губернатора на предстоящую неделю. 9 октября в Челябинск приезжает вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«Первая сессия заксобрания Челябинской области — значимое событие для региона, — отметили в пресс-службе Текслера. — Участие губернатора планируется». На сессии должны избрать спикера ЗСО и его заместителей, сенатора и руководителей комитетов.

Председателем заксобрания должен стать Владимир Мякуш. Он руководит ЗСО с 2005 года. Сенатором изберут Олега Цепкина, который представлял в Совете Федерации заксобрание прежнего созыва. На пост первого вице-спикера планируется Александр Лазарев. Все кандидатуры на посты руководителей, а также новая структура ЗСО была согласована с Текслером.

9 октября в Челябинск приедет вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Ее визит планировался в марте, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Абрамченко приедет в Челябинск по личному приглашению Текслера. Вице-премьер курирует вопросы экологии. Готовится программа визита.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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