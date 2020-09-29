Алексей Текслер познакомит вице-премьера Викторию Абрамченко с проблемами челябинской экологии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко посетит Челябинск с рабочим визитом 10 октября по приглашению губернатора Алексея Текслера. Об этом сообщил URA.RU источник в правительстве региона. Поездка должна была состояться еще весной, но ее сорвала пандемия коронавируса.

«В правительстве вице-премьер и замминистра экономического развития Абрамченко курирует вопросы экологии. На Южный Урал она прилетает по личному приглашению главы региона. В Челябинске Виктория Валериевна [Абрамченко] намерена проверить ход работ по рекультивации городской свалки и провести совещание по исполнению нацпроекта „Экология“», — рассказал URA.RU собеседник.

Также, по его словам, сейчас уточняется список иных возможных мероприятий. В пресс-службе областного правительства воздержались от комментариев.

На месте выросшей до размеров девятиэтажного дома челябинской свалки, существовавшей с 1949 года, появится зеленый холм Фото: Вадим Ахметов © URA.RU