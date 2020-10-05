05 октября 2020

Стало известно, почему силовики «простили» экс-главе СвЖД 144 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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Продление меры пресечения по делу Алексея Миронова. Екатеринбург, миронов алексей, бутко майя, будко
Прокуроры требовали их с Майи Бутко — вдовы Алексея Миронова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Уральская транспортная прокуратура отказалась требовать с вдовы экс-начальника Свердловской железной дороги Миронова Майи Буто 144 миллиона рублей из-за того, она и ее адвокаты сумели предоставить в суд документы, объясняющие происхождение этих денег. Об этом URA.RU сообщил уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий.

«Те документы, которые были представлены в суде, убедили нас в том, что у нас нет оснований считать эти средства незаконными, — заявил Дроздецкий. — Иных документов у нас нет. Мы действуем по закону — не можем без объективных оснований заявлять какие-то требования».

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Однако транспортный прокурор отметил, что требования со вдовы Миронова сумм, которые вменялись ему как взятки, по-прежнему остаются в силе. «У нас есть основания продолжать требовать 20 млн, и мы будем последовательно вести эту линию, — заявил Дроздецкий.

Прокурор отметил, что, в отличие от уголовного процесса, где все жестко регламентировано, в гражданском судопроизводстве у сторон есть больше возможностей доказывать свою правоту и влиять на результат в суде. «Производство не завершено, „дверь не закрыта“ — мы продолжаем работать в этом направлении», — сказал уральский транспортный прокурор.

Ранее URA.RU сообщало, что представители прокуратуры отказались от требования 144 млн рублей с Майи Бутко — вдовы бывшего начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, покончившего с собой во время расследования его уголовного дела. Иск Уральской транспортной прокуратуры рассматривается в Останкинском суде Москвы, следующее заседания по делу пройдет 20 октября.

Владимир Дроздецкий. Необр
Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий объяснил, почему его ведомство отказалось от требования 144 млн с родственников Миронова
Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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