30 сентября 2020

Силовики простили 144 млн экс-главе СвЖД, обвиненному во взятках. Деньги достанутся его вдове

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание о продлении меры пресечения находящемуся под стражей начальнику СвЖД Алексею Миронову. Екатеринбург, миронов алексей, жест рукой
Правоохранители и родственники Миронова делят его деньги после его смерти Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Представители прокуратуры отказались от требования 144 млн рублей с Майи Бутко — вдовы бывшего начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, покончившего с собой во время расследования его уголовного дела. Об этом URA.RU сообщили участники судебного разбирательства.

«Действительно, прокуратура отказалась от части своих исковых требований», — подтвердили агентству в Останкинском суде Москвы Там рассматривается иск уральской транспортной прокуратуры к вдове Миронова.

Речь идет о 144 миллионах рублей, которые уральские транспортные следователи считали полученными Мироновым незаконно. Требование взыскать еще почти 20 млн (сюда входят суммы взяток, которые ему вменялись — 700 тысяч, 770 тысяч и 18,5 млн) пока остается в силе.

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«Уральская транспортная прокуратура, которая является истцом по иску, согласилась с доводами ответчиков и приняла достаточно обоснованное и разумное решение, — прокомментировал URA.RU Михаил Коржев, адвокат Майи Бутко. — Стороной защиты была проведена колоссальная работа, промежуточными результатами которой мы крайне довольны. В настоящее время мы продолжаем работу, направленную на доказательство необоснованности исковых требований».

URA.RU попросило прокомментировать отказ от требований 144 млн представителя Уральской транспортной прокуратуры. В ведомстве пообещали ответить на запрос позднее.

Ранее URA.RU подробно рассказывало о судебной тяжбе между уральской транспортной прокуратурой и вдовой экс-главы СвЖД Миронова Майей Бутко. После того, как Миронов покончил с собой, прокуратура решила взыскать с его наследников 164 млн рублей, заблокировав при этом его банковские счета. На момент следствия на них лежало 380 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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