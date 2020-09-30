Правоохранители и родственники Миронова делят его деньги после его смерти Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экс-начальник Свердловской железной дороги найден застреленным

Представители прокуратуры отказались от требования 144 млн рублей с Майи Бутко — вдовы бывшего начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, покончившего с собой во время расследования его уголовного дела. Об этом URA.RU сообщили участники судебного разбирательства.

«Действительно, прокуратура отказалась от части своих исковых требований», — подтвердили агентству в Останкинском суде Москвы Там рассматривается иск уральской транспортной прокуратуры к вдове Миронова.

Речь идет о 144 миллионах рублей, которые уральские транспортные следователи считали полученными Мироновым незаконно. Требование взыскать еще почти 20 млн (сюда входят суммы взяток, которые ему вменялись — 700 тысяч, 770 тысяч и 18,5 млн) пока остается в силе.

«Уральская транспортная прокуратура, которая является истцом по иску, согласилась с доводами ответчиков и приняла достаточно обоснованное и разумное решение, — прокомментировал URA.RU Михаил Коржев, адвокат Майи Бутко. — Стороной защиты была проведена колоссальная работа, промежуточными результатами которой мы крайне довольны. В настоящее время мы продолжаем работу, направленную на доказательство необоснованности исковых требований».

URA.RU попросило прокомментировать отказ от требований 144 млн представителя Уральской транспортной прокуратуры. В ведомстве пообещали ответить на запрос позднее.

Ранее URA.RU подробно рассказывало о судебной тяжбе между уральской транспортной прокуратурой и вдовой экс-главы СвЖД Миронова Майей Бутко. После того, как Миронов покончил с собой, прокуратура решила взыскать с его наследников 164 млн рублей, заблокировав при этом его банковские счета. На момент следствия на них лежало 380 млн рублей.