Курганского экс-депутата отправили в колонию за мошенничество

Авака Бабаяна приговорили к трем годам колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело о взятке бывшего вице-губернатора Зауралья

Экс-депутата Щучанской районной думы Авака Бабаяна приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к силовым структурам.

«Решение вынес Щучанский районный суд. Бабаяну дали три года колонии общего режима и оштрафовали на полмиллиона рублей», — рассказал инсайдер. Он уточнил, что гособвинение просило для Бабаяна пять лет лишения свободы условно. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе областной прокуратуры.

На сайте Щучанского суда указано, что Бабаяна обвиняли в трех эпизодах по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере). Другие подробности не раскрываются. По этой статье в отношении Бабаяна возбуждали уголовные дела за махинации при строительстве и ремонте дорог — якобы он, как руководитель дорожного предприятия, давал указания подчиненным использовать меньший объем щебня. Из-за этого толщина дорожного полотна на некоторых участках оказалась вдвое меньше положенного.

Адвокат Бабаяна Павел Сорокин заявил URA.RU, что уже подал апелляционную жалобу. «Я считаю приговор несправедливым. Мой подзащитный не заслуживает такого чрезмерно сурового наказания при всех обстоятельствах, установленных в ходе судебного разбирательства», — заявил он. По словам адвоката, суд проигнорировал некоторые смягчающие обстоятельства.

Бабаяна задержали в ноябре 2018 года. Его обвинили во взятке экс-заместителю губернатора Курганской области Роману Ванюкову (он уже приговорен к 11,5 годам лишения свободы). Бабаян заявлял в суде, что Ванюков вымогал у него деньги. В мае 2019 года экс-депутата выпустили из СИЗО под домашний арест. Позже в его деле появились новые эпизоды.