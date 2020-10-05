Свердловские врачи не хотят работать в коронавирусных госпиталях

Медики не хотят рисковать своим здоровьем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловских больницах создают дополнительные места для больных коронавирусом из-за роста заболеваемости. Однако медики неохотно идут работать в «красную зону», сообщают источники из медицинской среды. Координатор независимого профсоюза «Альянс врачей» в Свердловской области Наталья Эйсмонт считает, что поведение медиков вполне объяснимо — многие из них до сих пор не могут получить положенные выплаты.

«Хирургический корпус госпиталя ветеранов войн с понедельника снова отдают под коронавирус. Платить будут мало и плохо. Так что желающих работать немного», — поделился собеседник URA.RU.

Наталья Эйсмонт напомнила, что два врача из Краснотурьинска, переболевшие коронавирусом, готовят документы, чтобы через суд добиться положенных выплат. «Мы боремся за нижнетагильских диспетчеров службы скорой помощи, за средний медперсонал. Реже страдают врачи, хотя в частных центрах не выплатили, несмотря на то, что губернатор обещал», — перечислила она. Также Эйсмонт отметила, что далеко не все медики хотят ставить прививку от коронавируса, поскольку полноценные испытания еще не прошли. «Люди не хотят рисковать», — отметила она.

«У меня нет таких сведений, что медики отказываются от своей работы», — прокомментировал пресс-атташе свердловского минздрава Константин Шестаков. «По данным, переданным в оперативный штаб, на этот момент пока не планируется переводить хирургический корпус госпиталя на прием больных с COVID-19», — сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

Ранее URA.RU сообщало, что принято решение о возобновлении работы областного тубдиспансера в режиме амбулаторного центра КТ-диагностики. Региональные власти не исключали, что дополнительные места для больных коронавирусом будут появляться и в других городских округах. В области были введены дополнительные ограничения.