Свердловский губернатор ввел новые ограничения по коронавирусу

Организаторы концертов должны закрыть фан-зоны и танцполы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Евгений Куйвашев ввел ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий из-за коронавируса. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в регионе и вступает в силу с 6 октября.

«Зрителям фактически невозможно соблюдать дистанцию, если они находятся в фан-зоне или на танцполе. Поэтому теперь эти зоны будут закрыты, а зрители во время концерта смогут находиться только на сидячих местах», — уточнил глава региона.

В соответствии с правками в указ о режиме повышенной готовности на концертах и спектаклях, в филармонии и кинотеатрах половина мест должны быть свободны. Сам факт проведения культурных или спортивных мероприятий не регламентируется.

В соответствии с новым указом в регионе также:

гражданам запрещается посещать общественные места и транспорт без защитных масок;

запрещена работа детских игровых комнат в ТРЦ в выходные дни;

собственники помещений, в которых расположены магазины, обязаны не допускать внутрь посетителей без масок;

рекомендовано перевести 30% сотрудников на удаленный режим работы;

ГУ МВД по Свердловской области рекомендовано организовать контроль за исполнением действия указа в муниципалитетах.

URA.RU сообщало, что свердловские власти начали массовые проверки соблюдения «масочного режима» на территории региона. За выходные было выписано рекордное количество штрафов за отказ от использования средств защиты.