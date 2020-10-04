04 октября 2020

Свердловский губернатор ввел новые ограничения по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Группа The Hatters на Ural Music Night. Екатеринбург, концерт, массовое мероприятие, ночь музыки, зрители, толпа людей
Организаторы концертов должны закрыть фан-зоны и танцполы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Евгений Куйвашев ввел ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий из-за коронавируса. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в регионе и вступает в силу с 6 октября.

«Зрителям фактически невозможно соблюдать дистанцию, если они находятся в фан-зоне или на танцполе. Поэтому теперь эти зоны будут закрыты, а зрители во время концерта смогут находиться только на сидячих местах», — уточнил глава региона.

В соответствии с правками в указ о режиме повышенной готовности на концертах и спектаклях, в филармонии и кинотеатрах половина мест должны быть свободны. Сам факт проведения культурных или спортивных мероприятий не регламентируется.

В соответствии с новым указом в регионе также:

  • гражданам запрещается посещать общественные места и транспорт без защитных масок;
  • запрещена работа детских игровых комнат в ТРЦ в выходные дни;
  • собственники помещений, в которых расположены магазины, обязаны не допускать внутрь посетителей без масок;
  • рекомендовано перевести 30% сотрудников на удаленный режим работы;
  • ГУ МВД по Свердловской области рекомендовано организовать контроль за исполнением действия указа в муниципалитетах.

URA.RU сообщало, что свердловские власти начали массовые проверки соблюдения «масочного режима» на территории региона. За выходные было выписано рекордное количество штрафов за отказ от использования средств защиты.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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