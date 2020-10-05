05 октября 2020
04 октября 2020

Пермскую элиту оставят без фуршета на инаугурации губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Инаугурация Губернатора Пермского края Максима Решетникова. Пермь
Инаугурация губернатора Пермского края пройдет в органном зале (архивное фото) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Праздничного фуршета по случаю инаугурации губернатора Пермского края не будет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе главы региона. Там пояснили, что 7 октября церемония вступления в должность Дмитрия Махонина предусматривает только официальную часть.

«Никаких банкетов [не будет]», — сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. Там пояснили URA.RU, что на церемонии вступления в должность губернатора Пермского края будет присутствовать не более 200 человек (органный зал вмещает до 400 человек). При этом на мероприятие членов правительства не пригласили.

Ожидается, что инаугурация Махонина начнется 7 октября в 13:00. Трансляция церемонии будет вестись через аккаунты краевой администрации в социальных сетях. Среди гостей мероприятия будут депутаты краевого парламента и главы всех муниципалитетов региона.

При вступлении в должность предшественника Махонина Максима Решетникова после официальной части проходил фуршет. На нем избранный глава региона общался с представителями пермских политических и бизнес-элит.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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