Пермскую элиту оставят без фуршета на инаугурации губернатора

Праздничного фуршета по случаю инаугурации губернатора Пермского края не будет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе главы региона. Там пояснили, что 7 октября церемония вступления в должность Дмитрия Махонина предусматривает только официальную часть.
«Никаких банкетов [не будет]», — сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. Там пояснили URA.RU, что на церемонии вступления в должность губернатора Пермского края будет присутствовать не более 200 человек (органный зал вмещает до 400 человек). При этом на мероприятие членов правительства не пригласили.
Ожидается, что инаугурация Махонина начнется 7 октября в 13:00. Трансляция церемонии будет вестись через аккаунты краевой администрации в социальных сетях. Среди гостей мероприятия будут депутаты краевого парламента и главы всех муниципалитетов региона.
При вступлении в должность предшественника Махонина Максима Решетникова после официальной части проходил фуршет. На нем избранный глава региона общался с представителями пермских политических и бизнес-элит.
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