Путин заявил, что Россия готова ко всем сценариям коронавируса

Владимир Путин отметил, что угроза распространения COVID-19 не отступила Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Российские власти готовы к любому сценарию развития ситуации с коронавирусом в стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что угроза распространения COVID-19 не отступила.

«Угроза вируса еще не ушла, она не отступила. Но мы готовы к любому развитию ситуации», — цитирует ТАСС Путина. При этом глава государства подчеркнул, что власти будут помогать гражданам, поддерживать социальную сферу, систему здравоохранения. Также он поблагодарил депутатов за напряженную и эффективную работу в условиях пандемии и отметил, что законодательный процесс не прерывался.

На сегодняшний день коронавирус выявлен у 1,237 млн россиян, пишет «Дни.ру». Вирусолог Анатолий Альтштейн предположил, что вторая волна коронавируса в России будет более интенсивной, передает «Национальная служба новостей». По мнению фармаколога Александра Эдигера, причиной новой волны коронавируса стало несоблюдение мер безопасности последние два месяца. Эксперт отметил, что в стране огромное количество случаев заражения коронавирусом, которые в разы превышают официальные данные статистики.