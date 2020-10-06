Накануне суда над экс-мэром Челябинска решат судьбу его соратника

Евгений Пашков не раз просил смягчить меру пресечения, но безуспешно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Центральный суд Челябинска 7 октября проведет предварительное заседание по уголовному делу экс-главы управления капстроительства администрации города Евгения Пашкова. Также суд рассмотрит вопрос о продлении ареста либо смягчении меры пресечения для бывшего чиновника, обвиняемого во взяточничестве, пояснили URA.RU в суде.

«Заседание назначено на 14:00. Оно пройдет под руководством председателя суда Рамзии Лутфуллоевой», — сообщили в суде. Пашков обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), он был задержан ФСБ одновременно с бывшим мэром Челябинска Евгением Тефтелевым в декабре 2019 года.

По версии следствия, Тефтелев и Пашков получили взятку в 2,5 млн рублей от депутата гордумы Сергея Селещука за муниципальный контракт на строительство школы в микрорайоне Парковом. Селещук проходит по делу свидетелем: правоохранители выяснили, что деньги он передал под давлением и лишь со второго раза. Тефтелев заключил сделку со следствием, признал вину и в марте вышел из СИЗО под домашний арест. Процесс по его делу продолжится в Центральном райсуде Челябинска 8 октября.

Пашков вину не признал и остался под арестом. По информации агентства, он утверждает, что не получил ни рубля из переданных Тефтелеву денег и, соответственно, не может считаться получателем взятки.