Расследование дела соратника экс-мэра Челябинска завершено

Евгений Пашков вины не признает Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

В прокуратуру Челябинской области 16 сентября поступили материалы уголовного дела экс-начальника управления капстроительства мэрии Евгения Пашкова, обвиняемого в получении взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры. Расследование дела Пашкова, соратника экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева, также обвиняемого в коррупции, завершено.

«Материалы поступили для утверждения обвинительного заключения по ч.6, ст. 290УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Материалы рассмотрят в течение десяти дней.

Пашков и Тефтелев были задержаны сотрудниками ФСБ 11 декабря 2019 года. Оба к тому времени уволились с муниципальной службы. По версии следствия, Тефтелев и Пашков получили взятки от депутаты гордумы Сергея Селещука за муниципальный контракт на строительство школы в микрорайоне Парковый.

Тефтелев стал сотрудничать со следствием и в марте был выпущен из СИЗО под домашний арест. Свою вину он признал и заключил досудебное соглашение. Процесс по его делу стартует в Центральном райсуде Челябинска 22 сентября. Пашков вины не признает и до сих пор остается в СИЗО.