В ХМАО возвращается главное ограничение из-за коронавируса

В связи с ухудшением эпидситуации с коронавирусом в регионе губернатор ХМАО Наталья Комарова призвала работодателей перевести сотрудников на удаленку, но только в том случае, если это не навредит самим организациям. Такое решение было принято на заседании оперштаба, передает корреспондент URA.RU.
«В регионе действует решение о необходимости использования удаленного способа работы без ущерба для основных рабочих процессов в организациях и интересов потребителей», — зачитала Комарова.
Губернатор добавила, что на такой формат работы должно быть переведено максимальное количество работников. Также глава региона поручила рабочей группе по обеспечению устойчивого развития экономики проконтролировать выполнение такого решения работодателями.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО руководители крупных предприятий уже начали перевод сотрудников на дистанционный режим работы из-за угрозы распространения коронавируса. А правительство округа возвращает дистанционное обучение. Уже больше четырех тысяч учеников находятся на домашнем обучении.
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