Путин в день рождения расскажет о своих внуках. Видео

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимиру Путину исполнится 68 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполнится 68 лет. В этот день будет опубликована заключительная часть его интервью ТАСС, в которой он рассказал о личной жизни и внуках.

«Есть у меня внуки. Я счастлив, они очень хорошие, сладкие такие», — приводит ТАСС отрывок из интервью. Также Путин ответит на другие вопросы о личной жизни и о самых значимых для него потерях.

Проект «20 вопросов Владимиру Путину» приурочен к двадцатилетию его работы на высших государственных постах. Он был запущен 20 февраля и прерван в связи с пандемией коронавируса. Во время проекта Путин рассказал о взаимоотношениях России с другими странами, гонке вооружений, важности памяти о Великой Отечественной войне, роли оппозиции, а также о своих планах после 2024 года, когда закончится его президентский срок.

Ранее президент рассказал, что одна его дочерей поставила прививку от COVID-19. Также вакцинацию планирует вторая дочь Путина.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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