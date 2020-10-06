Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполнится 68 лет. В этот день будет опубликована заключительная часть его интервью ТАСС, в которой он рассказал о личной жизни и внуках.
«Есть у меня внуки. Я счастлив, они очень хорошие, сладкие такие», — приводит ТАСС отрывок из интервью. Также Путин ответит на другие вопросы о личной жизни и о самых значимых для него потерях.
Проект «20 вопросов Владимиру Путину» приурочен к двадцатилетию его работы на высших государственных постах. Он был запущен 20 февраля и прерван в связи с пандемией коронавируса. Во время проекта Путин рассказал о взаимоотношениях России с другими странами, гонке вооружений, важности памяти о Великой Отечественной войне, роли оппозиции, а также о своих планах после 2024 года, когда закончится его президентский срок.
Ранее президент рассказал, что одна его дочерей поставила прививку от COVID-19. Также вакцинацию планирует вторая дочь Путина.
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