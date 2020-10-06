Олимпийскую чемпионку сравнили с Виталием Кличко и предложили уйти из политики Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, запутавшаяся в словах на встрече с президентом Владимиром Путиным, вызвала насмешки пользователей социальных сетей. Спортсменке намекнули, что ей следует уйти из политики, а также сравнили ее с мэром Киева и бывшим боксером Виталием Кличко.

Конфуз произошел во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Выступая перед президентом РФ, Исинбаева запуталась в словах и не смогла внятно сформулировать мысль. «Завлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни — это общая цель нашей страны, это ваша, ваша цель…, но наша задача… вернее, нет. В общем, мы делаем то, что вы сказали», — сказала Исинбаева.

Сейчас спортсменка занимает занимает пост председателя Ассоциации студенческих спортивных клубов. Пользователи соцсетей намекнули олимпийской чемпионке, что прыгать с шестом у нее получается лучше, чем говорить.

Елена Исинбаева пишет цифру "6" всегда прописью и без мягкого знака — ????????????rerevues ????? (@RErevues) October 7, 2020

Исинбаева не смогла сформулировать в беседе с Путиным свою мысль, потому что привыкла общаться на языке шестов. — ????хроники ненужных???? (@lonli567) October 6, 2020

Елена Исинбаева пыталась выговорить слово «цифровизация» и случайно вызвала дьявола. — Семёнов (@savinkov6906) October 6, 2020

Twitter

Некоторые интернет-пользователи сравнили речь Исинбаевой с высказываниями мэра Киева Виталия Кличко. Бывший боксер постоянно путается в словах и невнятно выражает мысли.

ВКонтакте

Были и те, кто вступился за спортсменку. Например, спортивный журналист Василий Уткин. «Девушка, знаменитая в обращении с шестом, складно говорить и не должна», — написал он в своем telegram-канале.

Причину невнятного доклада сама Исинбаева объяснила волнением. «Когда держишь слово перед президентом страны, нормально, когда ты волнуешься. Слова иногда путаются, мысли путаются. Но главное не то, как я сказала, а что», — сказала спортсменка в своем видеообращении после конфуза.

Исинбаева объяснилась за свой конфуз перед Путиным pic.twitter.com/BvG3UjYY8C — Зеленый свитер (@optaluna) October 7, 2020