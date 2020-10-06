В Центральной котельной села Глядянское не установлено оборудование Фото предоставлено читателем URA.RU

Чрезвычайная ситуация складывается в Притобольном районе Курганской области из-за отопления. Ранее режим ЧС был введен в Юргамышском районе. URA.RU стало известно об этом от источников, знакомых с ситуацией.

«Не подключены восемь котельных из 19. Не смонтировано оборудование на Центральной котельной, которая отапливает село Глядянское. При этом стоят два готовых к работе котла, которые не запускают по какой-то причине. Люди замерзают», — отметил инсайдер.

В котельных устанавливают новое оборудование. Но, по словам источника, они меньшей мощности. «Вес одного котла составляет 2,5 тонны. У него поверхность нагрева маленькая. Амбразура для подачи угля небольшая. Сейчас им удается разогревать воду только до 40 градусов при плюсовых температурах. Что будет в морозы?» — отмечает инсайдер.

По его подсчетам, новые котлы будут дороже в обслуживании. Увеличится расход электроэнергии — вместе с котлом ставят насосы, чтобы нагонять воздух. Втрое увеличится количество кочегаров и угля.

Владелец котельных в Притобольном районе Леонид Бычков (группа компаний «Уралкотел») подтвердил, что оборудование готово к работе. «День-два, и мы запустим отопление. Но с нами на эту тему никто не говорил. Власти в курсе», — отметил Бычков.

Получить комментарии главы Притобольного района Дмитрия Лесового URA.RU не удалось. В приемной никто не ответил. В департамент информационной и внутренней политики направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Притобольном районе срываются сроки подачи тепла. Чиновники отказались платить долги и брать в аренду оборудование инвестора.

Трубы для подачи отопления в селах Притобольного района не смонтированы Фото предоставлено читателем URA.RU

Центральная котельная в селе Глядянское не готова к подаче тепла Фото предоставлено читателем URA.RU

В поселке Водный Притобольного района Курганской области котельная не готова к подаче тепла Фото предоставлено читателем URA.RU