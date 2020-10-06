06 октября 2020

Путин отчитал журналиста, взявшего у него интервью. «Зря вы хрюкаете». Видео

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Владимир Путин на заводе
Глава государства отказался отвечать на вопрос журналиста из соображений безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин отчитал журналиста, которому давал интервью. Недовольство главы государства вызвал вопрос о его дочери.

Глава государства отказался отвечать на вопрос, какая именно из его дочерей занимается воспитанием внука. «Покашливать нечего. Вы не понимаете, что такое вопросы безопасности», — сказал Путин. Он подчеркнул, что журналист не живет жизнью президента и не понимает, какую информацию можно раскрывать. «Зря вы хрюкаете», — высказался Путин, когда журналист хмыкнул в ответ.

Интервью опубликовано на сайте ТАСС. Оно приурочено к дню рождения президента — 7 октября. Ему исполнилось 68 лет. Весь проект «20 вопросов Владимиру Путину» создан к двадцатилетию правления политика, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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