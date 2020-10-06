На помощь курганским медикам прибыли врачи из других регионов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Курганские власти для помощи медикам пригласили иногородних врачей. В регионе они помогают бороться с коронавирусом. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной и внутренней политики региона в ответе на запрос.

«Для решения проблемы нехватки кадров привлекаются специалисты из других медорганизаций, студенты Курганского базового медколледжа, а также врачи из других регионов, обучающиеся в ординатуре», — говорится в сообщении.

По сведениям инсайдера, приглашенные из других регионов медики работают в скорой помощи. «К подруге спустя 4 дня приехала скорая. Врач сказал, что из Омска, Курган вызвал подкрепление», — отметила жительница города.

По официальным данным, в регионе приняты меры по усилению эпидбригад в медицинских организациях. «Каждый день вызовы отрабатываются до последнего пациента. Выезды эпидбригад по адресам могут заканчиваться в 01:30 следующего дня», — сообщает правительство.

Сейчас действует инфекционный госпиталь на 414 коек в больнице №2 и инфекционной больнице в Кургане. Дополнительно развернуты койки в Макушинской, Щучанской, Петуховской, Катайской, Далматовской, Куртамышской центральных районных больницах. В связи с увеличением числа заболевших задействованы койки в Шумихинском, Притобольном и Половинском районах.

С 1 октября в Курганской областной больнице развернут госпиталь на 82 койки для пациентов с COVID-19 со средней и тяжелой степенью тяжести. С 5 октября начат прием больных в Курганском госпитале для ветеранов войн. Ранее URA.RU сообщало, что курганские врачи просят помощи у Москвы. В регионе мало медиков и лекарств.