Долгами вице-спикера челябинского парламента займутся в Москве

Семью Карликанова намерены привлечь к субсидиарной ответственности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кредиторам вице-спикера заксобрания Челябинской области Юрия Карликанова и его семьи не удалось вернуть здание «Челябинск-Сити» в конкурсное управление. Такое решение было принято Уральским арбитражным судом 7 октября. Как сообщил URA.RU представитель кредиторов Евгений Чуркин, решение будет обжаловано в Верховном суде в Москве.

«После публикации постановления об отказе в удовлетворении исковых требований, которого мы ждем на следующей неделе, мы отправимся в Верховный суд», — пояснил URA.RU представитель арбитражного управляющего общества «Регионснабсбыт» Евгений Чуркин.

Кроме того, 6 октября в челябинском суде Юрию Карликанову, его супруге Татьяне, дочери Юлии Александровой, сыну Денису Карликанову, а также ряду аффилированных физических и юридических лиц был предъявлен иск о субсидиарной ответственности. Поводом для спора стала продажа комплекса «Челябинск-Сити», но суд перенес заседание на 4 ноября для уточнения данных.

«Арбитражный суд поручил проверить информацию о внезапном росте налога за землю в 2011 году, который привел к задолженности перед КУИЗО в размере 125 миллионов рублей. Также нужно поднять документы конкурсного управляющего, чтобы опровергнуть наличие векселя, который был передан некой компании „Лидер“ для погашения долга», — пояснил URA.RU представитель арбитражного управляющего общества «Регионснабсбыт» Евгений Чуркин. Юрий Карликанов на звонки не ответил.

Фирме дочери Карликанова уже пришлось выплатить почти 82 млн рублей в счет поручительства по кредиту компании отца. Такое решение принял Арбитражный суд региона.