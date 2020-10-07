Разрабатывается ли в России химическое оружие. Ответ Кремля

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Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий, портрет
Россия соблюдает конвенцию о запрещении химического оружия, сказал Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Болезнь Алексея Навального

Россия не проводит никаких работ по разработке или доработке химического оружия. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы применении в отношении блогера Алексея Навального усовершенствованного вещества «Новичок».

«Они [эти работы] не могут проводиться в силу того, что Россия является участницей соответствующей конвенции о запрещении химического оружия», — подчеркнул представитель Кремля во время конференц-колла. Он отметил, что Россия выполнила все свои обязательства по этой конвенции, в связи с этим о разработке химического оружия не может идти речи.

Ранее в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) появилась информация, что Навального якобы отравили не занесенной в списки запрещенных веществ разновидностью яда. В МИД РФ назвали такое развитие событий заранее придуманным конспирологическим сценарием. Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, заявил, что Москва не намерена оправдываться перед западными странами в связи с ситуацией вокруг Навального, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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