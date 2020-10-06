Переговоры с окружной комиссией не привели к прекращению голодовки детского тренера из нефтеюганской школы зимних видов спорта Максима Мальчикова. Об этом URA.RU сообщил сам участник протестной акции.
«Да мы общались с чиновниками. Но голодовку я не прекратил, требую, чтобы председатель комитета по физической культуре и спорту Игорь Крутько и заместитель главы Нефтеюганска Андрей Пастухов понесли наказание за все нарушения, которые творятся в нашем спортучреждении, вплоть до их увольнения», — заявил Мальчиков. Он также добавил, что намерен продолжать голодовку, расположившись в палатке на центральной площади Нефтеюганска.
Уполномоченная по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова в разговоре с журналистом агентства сообщила, что представители ее аппарата уже изучают документы, представленные Мальчиковым. «Действительно, нарушения трудового законодательства в спортивной школе имели место быть. По этому поводу нами уже инициирована проверка и она будет доведена до конца. Другой вопрос, что нельзя ставить вопрос об увольнении должностных лиц на том основании, что кто-то проводит акцию протеста. Все должно происходить на основании закона. Надеюсь, что участник голодовки примет решение о ее прекращении», — прокомментировала Стребкова.
Ранее URA.RU сообщало, что детский тренер школы зимних видов спорта из Нефтеюганска объявил голодовку из-за ситуации вокруг спортучреждения. Он жалуется на ухудшение условий труда и обвиняет в этом профильных чиновников. К нему на переговоры выезжала комиссия, в которую вошли представители окружного департамента физической культуры и спорта, а также аппарата югорского омбудсмена.
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