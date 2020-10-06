Первый город ЯНАО ужесточил меры по коронавирусу

В Новом Уренгое будут действовать новые рекомендации по COVID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Новом Уренгое вводят дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса. Такое решение принято на заседании городского оперативного штаба, сообщил мэр газовой столицы ЯНАО Андрей Воронов. Новые ограничения, среди прочего, коснутся работы школ и трудовых коллективов.

«Необходимо усилить существующие меры по сохранению здоровья школьников и педагогов», — написал Воронов в своем telegram-канале. Решением оперштаба школьным учителям рекомендовали масочный режим на время занятий. На сегодняшний день, как уточнил мэр, на карантине уже находятся 14 классов из восьми школ.

Второе ограничение касается нахождения людей в одном пространстве. Власти Нового Уренгоя настаивают, что работодателям нужно ограничить скопление сотрудников в одном помещении, в приоритете — переводить совещания и другие мероприятия в режим онлайн-конференций.

Вместе с этим в городе перепрофилировали восьмиэтажный корпус Новоуренгойской центральной больницы. Здание подготовили для приема пациентов с коронавирусом. Также Воронов сообщил, что оперштаб начнет собираться чаще — дважды в неделю, по средам и пятницам.

Губернатор Дмитрий Артюхов накануне допустил, что в регионе могут вернуть жесткий карантин. В тот же день на совещании по второй волне коронавируса с ямальскими главами он дал поручение вновь вести меры, которые действовали в ЯНАО весной и летом. В частности, речь шла о повышенном контроле за соблюдением правил безопасности в людных местах.