05 октября 2020
04 октября 2020

Губернатор ЯНАО допустил ужесточение карантина по коронавирусу

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Аппарат искусственной вентиляции легких в Челябинском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии (кардиоцентре). Челябинск, минздрав, реанимация, здоровье, медицина, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл, коронавирус
Жертвами коронавируса стали 102 жителя ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ухудшение обстановки по заболеваемости коронавирусом в ЯНАО станет причиной того, что властям придется ужесточить ограничения. Об этом заявил журналистам губернатор Дмитрий Артюхов во время рабочего визита в Новый Уренгой.

«Не хочется вводить никаких мер, это в процесс обсуждения, но что-то видимо придется жестко ограничивать», — сообщил глава региона. По словам Дмитрия Артюхова, в настоящее время ситуация развивается очень динамично, Ямал, как и другие регионы, возвращаются в высоким показателям по заболеваемости коронавирусу.

О каких конкретно ужесточениях идет речь, губернатор не сообщил. Тем не менее, он рассказал, что в случае с учебными заведениями вопрос перевода на дистанционное обучение будет решаться локально с каждой конкретной школой.

При этом глава региона напомнил ямальцам о необходимости строго соблюдать меры личной безопасности: без этого все действия властей по борьбе с распространением инфекции будут напрасными. Населению необходимо соблюдать социальную дистанцию, пользоваться средствами защиты и дезинфекции.

Ранее сообщалось, что в сентябре в ЯНАО был объявлен третий этап снятия ограничений по коронавирусу — была разрешена работа предприятий общепита, а также отменен ряд других запретов. К началу октября динамика заболеваемости не позволила полностью снять ограничения, режим повышенной готовности в регионе пришлось продлить до 1 ноября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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