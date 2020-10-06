Губернатор ЯНАО вернул весенние меры безопасности по коронавирусу

Дмитрий Артюхов провел заседание по второй волне коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Главы муниципалитетов ЯНАО усилят контроль над эпидемией коронавируса и вернут меры безопасности, которые действовали весной и летом. Такое поручение дал губернатор Дмитрий Артюхов на заседании совета по ситуации с COVID-19 в регионе.

«Нужно возвращать доставку продуктов и другую необходимую помощь в тех же объемах, как это было весной и летом. Кроме того, важно точечно работать с людьми, которые имеют опасные заболевания — онкологию, диабет, а также избыточный вес. Они тяжелее всего переносят болезнь», — сказал Артюхов. Ямальским мэрам он поручил строже контролировать соблюдение правил безопасности в общественном транспорте, магазинах и других людных местах.

Также на заседании выступила руководитель управления Роспотребнадзора в ЯНАО Людмила Нечепуренко. Она заявила, что рост заболеваемости в округе связан с двумя причинами: массовыми тестами на коронавирус и готовностью ямальцев обращаться к врачам за помощью. В школах и детсадах ЯНАО, где классы и группы начали отправлять на карантин, признаков массовой эпидемии, по ее словам, нет.

Днем ранее губернатор Артюхов допустил, что на фоне второй волны коронавируса власти ЯНАО могут вновь ужесточить карантин. «Не хочется вводить никаких мер, это в процессе обсуждения, но что-то, видимо, придется жестко ограничивать», — заявил он.

По данным на утро 7 октября, в ЯНАО подтверждено 16 238 случаев коронавируса. С конца сентября в округе пошел резкий подъем заражений, возобновились смерти пациентов. Карантин продлен до 1 ноября.