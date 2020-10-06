06 октября 2020

Куйвашев решил, когда свердловчане уйдут на удаленку. Счет идет на часы

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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, куйвашев евгений, портрет
Свердловское правительство опустеет уже в четверг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дал распоряжение органам власти и подведомственным учреждениям с четверга, 8 октября перевести 30% сотрудников на удаленную работу. Решение было озвучено в ходе заседания расширенного штаба по коронавирусу с участием глав муниципальных образований.

Рекомендация отправить сотрудников на удаленку была прописана в правках к Указу №100-УГ. Там же была прописана задача составить список сотрудников, которые будут работать из дома. «Из-за того, что не было явно прописано, когда уходить на удаленку возникло непонимание — и по факту все как работали, так и работают. Поэтому губернатор отдельно уточнил, что пока переводить сотрудников на home-office», — подчеркнул собеседник агентства.

Как ранее сообщало URA.RU, в правительстве в первую очередь работать из дома оставят сотрудников среднего звена в возрасте старше 60 лет, госслужащих с детьми, а также работников, которые живут в отдаленных районах и пользуются общественным транспортом, чтобы добраться на службу.

Губернатор Евгений Куйвашев анонсировал перевод работников на удалённый режим работы 5 октября. При этом в тексте указа указана более мягкая формулировка: «рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области, обеспечить перевод не менее 30% работников на дистанционный режим работы».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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