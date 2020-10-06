Челябинские кредиторы объединяются против депутата Госдумы

Олег Колесников являлся совладельцем сети аптек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области разыскивают предпринимателей, пострадавших от деятельности обанкротившейся сети аптек «Классика», которая принадлежала депутату Госдумы Олегу Колесникову и его супруге. Об этом сообщил URA.RU руководитель Центра Партнерства «ПРОДОЛГ.РФ» Олег Московский.

«В данный момент мы не владеем всей информацией, поэтому собираем специальный штаб. Некоторые лица заявляют, что задолженность достигает полутора миллиардов рублей, но у нас сейчас собран только пакет документов на общую сумму порядка 150 млн рублей», — отметил URA.RU Московский. По его словам, бизнесмены планируют объединить всех кредиторов сети аптек «Классика». Также они хотят рассмотреть возможность взыскания долгов во внесудебном порядке.

Московский уточнил, что часть долгов уже перекупила компания «Аврора» благодаря полученному от Челябинвестбанка кредиту. По его словам, руководство данной компании связывают с Колесниковым, который мог увести компанию в управляемое банкротство. По факту крупного мошенничества в отношении неопределенного круга лиц в следственном отделе УМВД по Челябинску в январе 2018 года было возбуждено уголовное дело. Обвинение никому не предъявлено.

Колесников назвал тех, кто собирает пакет долговых обязательств, мошенниками. «Это связано с попыткой давления на меня перед предстоящими выборами в Госдуму, в которых я намерен повторно участвовать», — заявил URA.RU депутат Госдумы.