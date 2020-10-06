Челябинский губернатор озвучил решение о дистанционном обучении

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер не планирует вводить в регионе дистанционного обучения и досрочных каникул, а также каких-либо новых ограничений из-за пандемии COVID-19. Это заявление Текслер сделал 7 октября на заседании рабочей группы Госсовета РФ по коронавирусу, которое проводил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил URA.RU источник в резиденции губернатора.
«На заседании, которое проходило в режиме ВКС, заслушали Текслера, — пояснил источник. — Он сообщил о ситуации в регионе, а также заявил, что власти не планируют вводить новые ограничения из-за пандемии коронавируса. В том числе не идет и речи о переводе школ на дистанционное обучение или каникул раньше срока».
В пресс-службе Текслера не стали комментировать выступление губернатора на заседании рабочей группы Госсовета. «Но в правительстве области действительно пока не планируют переводить школьников на дистант или отправлять их на досрочные каникулы, — заявили URA.RU в пресс-службе. — Также не планируется введение других ограничений».
Ряд школ в регионе ранее передвинули сроки каникул из-за заболевших педагогов, но это были разовые меры. Решения на уровне региона принимать, в отличие от Курганской области, в Челябинске не стали.
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