При взрыве боеприпасов под Рязанью пострадали два человека

С места взрывов на складах боеприпасов под Рязанью два человека поступили в Скопинскую районную больницу. Об этом сообщил представитель приемного отделения больницы.
«Поступают [пострадавшие], пока два человека. Женщина в реанимации, мужчину пока обследуем», — рассказала представитель приемного отделения Скопинской районной больницы ТАСС.
Ранее на бывшем артиллерийском складе в Рязанской области произошел взрыв. Проводилась эвакуация в радиусе 50 километров от пожара. Пресс-служба западного военного округа заявила, что ЧП произошло в результате перекидывания огня с загоревшейся травы. Также ЗВО заявляли, что пострадавших нет. Эвакуация проводилась в 10 селах. Сейчас перекрыли движение по федеральной трассе Р22 «Каспий», сообщает RT.
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