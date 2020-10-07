При взрыве боеприпасов под Рязанью пострадали два человека

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Один из пострадавших доставлен в реанимацию (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

С места взрывов на складах боеприпасов под Рязанью два человека поступили в Скопинскую районную больницу. Об этом сообщил представитель приемного отделения больницы.

«Поступают [пострадавшие], пока два человека. Женщина в реанимации, мужчину пока обследуем», — рассказала представитель приемного отделения Скопинской районной больницы ТАСС.

Ранее на бывшем артиллерийском складе в Рязанской области произошел взрыв. Проводилась эвакуация в радиусе 50 километров от пожара. Пресс-служба западного военного округа заявила, что ЧП произошло в результате перекидывания огня с загоревшейся травы. Также ЗВО заявляли, что пострадавших нет. Эвакуация проводилась в 10 селах. Сейчас перекрыли движение по федеральной трассе Р22 «Каспий», сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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