Названа причина взрывов на военных складах в Рязанской области. Видео

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Пожар в промзоне на Троицком тракте. Челябинск, мчс, дым, пожар, чп, огонь, пожарные, чс
Угрозы населенным пунктам из-за ЧП уже нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вероятной причиной пожара на территории воинской части в Рязанской области может быть огонь, который перекинулся с загоревшейся травы. Предположение высказали в пресс-службе Западного военного округа.

«Около 13.20 произошло возгорание травы на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа, расположенного в лесистой местности в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов», — заявили в пресс-службе ЗВО. Пострадавших в результате ЧП нет, передает Пятый канал.

Ранее сообщалось, что в радиусе 50 километров от пожара объявлена эвакуация. Сейчас в ЗВО заявили, что угрозы близлежащим населенным пунктам нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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