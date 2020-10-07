Вероятной причиной пожара на территории воинской части в Рязанской области может быть огонь, который перекинулся с загоревшейся травы. Предположение высказали в пресс-службе Западного военного округа.
«Около 13.20 произошло возгорание травы на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа, расположенного в лесистой местности в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов», — заявили в пресс-службе ЗВО. Пострадавших в результате ЧП нет, передает Пятый канал.
Ранее сообщалось, что в радиусе 50 километров от пожара объявлена эвакуация. Сейчас в ЗВО заявили, что угрозы близлежащим населенным пунктам нет.
Подписывайтесь на URA.RU в