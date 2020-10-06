Валерий Чайников руководит аппаратом губернатора с ноября 2018 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйашев отсрочил выход на пенсию руководителя аппарата главы региона Валерия Чайникова. Как сообщили источники URA.RU во властных структурах, это связано с нестабильностью политической ситуации в уральской столице. По информации агентства, Куйвашев доверил Чайникову оперативное управление гордумой Екатеринбурга.

«Учитывая опыт Валерия Аркадьевича [Чайникова], многие вопросы [касающиеся гордумы] переведены на него. Он согласовывает и координирует действия думского большинства по принципиальным вопросам. Так что до конца года Чайников точно не покинет свое место, хотя ожидалось, что именно так и произойдет. Иногда в частных разговорах он сетует на усталость», — рассказал источник URA.RU в структурах власти Екатеринбурга.

Сам Чайников в разговоре с URA.RU отметил, что оперативное управление думой осуществляет ее председатель. «Иного мне не известно», — сказал он. Спикер думы Игорь Володин отказался комментировать ситуацию. Выход Чайникова (которому в 2021 году исполнится 62 года) на заслуженную пенсию, по информации URA.RU, обсуждается с сентября. Инсайдеры предполагали, что после почетной отставки чиновник может переехать в Самарскую область.

Еще один собеседник URA.RU отметил, что, помимо Чайникова, за ситуацией в гордуме продолжает следить вице-губернатор Сергей Бидонько. Так, накануне он модерировал встречу депутатов с мэром Александром Высокинским в преддверии запуска бюджетного процесса. По информации URA.RU, думское большинство, контролируемое Володиным, рассматривает повторение политического кризиса конца 2019 года, когда депутаты, шантажируя мэра, отказывались утверждать главный финансовый документ на 2020 год.

Но принятие бюджета — не главная политическая интрига Екатеринбурга на ближайшие недели. Как писало URA.RU, довыборы в гордуму Екатеринбурга по двум округам (№3 и №9) станут определяющими для главы города. Если по итогам голосования мандаты достанутся кандидатам не от «Единой России» (Антону Швалеву и Виталию Чачину), губернатор может попросить думу освободить Высокинского от занимаемой должности.