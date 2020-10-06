Мэра Екатеринбурга попросили избавиться от соратника. Инсайд с закрытой встречи

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Заседание с участием Павла Крашенинникова по обсуждению Конституции РФ. Екатеринбург, куземка екатерина
Екатерина Куземка работает в мэрии с февраля 2019 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главу Екатеринбурга Александра Высокинского попросили упразднить должность вице-мэра по связям с общественностью, которую занимает Екатерина Куземка. С соответствующим обращением к нему выступил спикер гордумы Игорь Володин, имеющий с замом конфликт. Это, по информации URA.RU, произошло на закрытой встрече депутатов с главой города, вице-губернатором Сергеем Бидонько и лидером свердловской «Единой России» Виктором Шептием.

«Володин поставил вопрос о целесообразности должности заместителя по СМИ», — сообщил один из участников встречи. По словам другого источника, председатель думы также назвал чрезмерными траты на информирование горожан о деятельности администрации — порядка 120 миллионов рублей. «Мэр в ответ предложил вернуться к этому вопросу после заседания профильной думской комиссии [по местному самоуправлению]», — поделился инсайдер. Володин подтвердил URA.RU эту информацию.

Самой Куземки на встрече не было. Ожидается, что 7 октября она (или руководитель департамента информполитики Алексей Редин) отчитается перед депутатами о работе подведомственных ей учреждений в 2020 году. По информации агентства, депутаты по итогам доклада повторно выступят с инициативой отправить Куземку в отставку. Сама вице-мэр заявила корреспонденту: «С учетом того, что в течение почти полутора лет Володин чуть ли не каждый месяц отправляет меня в отставку — к этому пора привыкнуть. Хотя это больше похоже на преследование и давление с использованием служебного положения».

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Ранее URA.RU писало, что увольнение чиновницы будет одним из условий принятия гордумой бюджета Екатеринбурга на 2021 год. При этом резиденция губернатора не намерена препятствовать замыслу Володина: чиновницу считают лидером «партии войны» в окружении Высокинского, которая может настраивать его против руководства региона. Весной 2020 года спикер думы уже пытался добиться отставки Куземки, однако ей удалось сохраниться — под предлогом скорого голосования по поправкам в Конституцию.

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