Курганские медики уличили оперштаб по коронавирусу во лжи

Курганских медиков удивили слова депздрава о помощи из других регионов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Медики областной больницы и второй горбольницы опровергли заявление депздрава Курганской области, что не обращались к властям по поводу привлечения помощи военных медиков из Москвы. Оперштаб ранее заявил, что не получал обращение медработников. Информацию об этом URA.RU сообщили инсайдеры из медицинской среды.

«Предложения обратиться за помощью к „военным врачам из Москвы“ от медицинских коллективов второй горбольницы и областной больницы руководству не поступало», — сообщил оперштаб региона. Медиков такой ответ удивил. «Мы писали в департамент еще в июле [письмо направлено 28 числа] с просьбой подготовиться ко второй волне. Там есть и просьба заранее запросить помощи военных медиков. Мы предсказывали коллапс с коронавирусом, если не выполнить предложения», — рассказал один из врачей.

Письмо подписали около 40 курганцев и коллективы больниц. В нем говорится: «Наш регион более чем какой-либо нуждается в новом медицинском центре. Медики и простые горожане считают, что с просьбой о его строительстве нужно срочно обратиться в столицу, а также запросить помощь военных медиков из Москвы для борьбы с коронавирусной инфекцией».

В ответе медикам депздрав ответил (копия имеется в ред.), что обращался в Москву. «В июне 2020 года департаментом здравоохранения в адрес Министерства здравоохранения РФ направлено предложение по строительству модульного здания инфекционного госпиталя в г. Курган», — говорится в ответе департамента.

Агентство писало, что медики инфекционного госпиталя для пациентов с коронавирусом в Кургане просят помощи у военных врачей из Москвы. Не хватает персонала и лекарств.

Курганские медики в июле направляли в депздрав письмо Скрин предоставлен читателем URA.RU