Пермяки выходят на пикет против транспортной реформы мэрии

Пермяки выйдут на пикет в центре города Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Жители Перми устроят одиночные пикеты против сокращения автобусных маршрутов. Информация опубликована в соцсетях. Уточняется, что непубличное мероприятие состоится в четверг, 8 октября.

«Завтра, 8 октября, за монументом „Героям фронта и тыла“ пройдет пикетная очередь против сокращения и урезания маршрутной сети Перми», — информируют организаторы. Они уточняют, что причиной недовольства пермяков послужило «уничтожение популярных маршрутов в ходе пресловутой [транспортной] реформы».

В конце сентября администрация Перми представила депутатам городской думы планы по сокращению убытков транспортной отрасли. Начальник департамента транспорта мэрии Анатолий Путин предложил сократить 13 автобусных маршрутов. По подсчетам чиновников, экономия на затратах на транспортную реформу в таком случае может составить 248 млн рублей.

В свою очередь, депутаты назвали экономию за счет жителей недопустимой и заявили, что не поддержат предложение мэрии. Они также предложили чиновникам найти другой источник экономии, например, сократить траты из бюджета Перми на украшение улиц.

Ранее депутат городской думы Александр Филиппов выступил с резкой критикой транспортной реформы, заподозрив сотрудников мэрии «в коррупционных схемах». Он усомнился в убытках, которые понесла отрасль по данным городской администрации.