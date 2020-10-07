Ликвидацией пожара занимаются МЧС и военные
В Рязанской области загорелся склад боеприпасов в воинской части. На территории пожара постоянно происходят взрывы, эвакуированы все ближайшие населенные пункты. взрывы. В материале ниже — главное, что известно на настоящий момент.
- Огонь разгорелся в воинской части возле села Желтухино. Загорелся склад боеприпасов, снаряды внутри него начали взрываться. Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, изначально загорелась трава возле склада, а затем вытер перебросил огонь на само здание.
- С территории части эвакуировали всех работников и находящихся там военнослужащих.
- Сотрудники МЧС приступили к эвакуации жителей близлежащих сел и деревень. Эвакуированы более 2000 человек из как минимум 10 населенных пунктов, в 11 поселениях отключен газ.
- Осколки боеприпасов подожгли траву в деревне Кузьминки-2 в трех километрах от части. Взрывная волна и части снарядов разбили окна и повредили стены в ряде домов.
- Для ликвидации возгорания МЧС задействовало два пожарных танка, пожарные автомобили, пожарный поезд и роботов. Также приведены в готовность самолет Ил-76 и два вертолета Ми-8. Министерство обороны отправило в зону пожара четыре самолета Ил-76.
- Региональное МЧС в связи с произошедшим открыло горячую линию.
- На место ЧП вылетели глава МЧС Евгений Зиничев и замминистра обороны Дмитрий Булгаков.
- На настоящий момент известно о как минимум шести пострадавших. Известно, что пятеро госпитализированы. Сообщается, что из-за взрыва был контужен механик-водитель пожарного наряда воинской части.
- Сейчас огонь продолжает распространяться, взрывы происходят каждые 10 секунд. Работу спасателей и военных осложняет сильный ветер.
Ранее сообщалось, что сотрудники регионального Минприроды выявили в Рязани превышение ПДК сероводорода в воздухе. Жители жаловались на удушающий запах, информация была направлена в Росприроднадзор, прокуратуру и администрацию города.
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