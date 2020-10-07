По мнению экспертов, это вызовет вал возвратов детей в детдома Фото: Илья Московец © URA.RU

Свердловские власти вводят правила, по которым будут работать школы приемных родителей (ШПР). «Стандарт качества услуг» таких школ разработало министерство соцполитики региона (опубликован на сайте ведомства). Эксперты по теме усыновления — в ужасе от предлагаемых нововведений.

«Первое, что бросилось в глаза — что 75% выпускников школ приемных родителей должны взять детей. По статистике, эта доля — 40%, — заявила URA.RU ведущая ШПР некоммерческой организации „Семья детям“ Елена Кондрашкина. — Позиция государства понятна: „Мы бесплатно обучаем приемных родителей — они должны взять ребенка“. Нет, не должны. Ребенок должен попасть в семью, которая к этому готова».

Ее поддержал и Валерий Басай — руководитель волонтерской организации «Дорогами добра». «В нашу школу приходят разные люди: те, кто интересуется темой усыновления, у кого семейный конфликт — они думают, что ребенок им поможет. Приходят те, кто хотят быть героями — спасти деток, как кошек или собак на улице, не понимая, что устройство в семью ребенка из детдома — это совершенно другое», — говорит Басай. Следствие такой неправильной мотивации — возвраты детей в детдома. «Если ввести стандарт 75%, то мы получим +25% возвратов», — считает Басай.

В свердловском министерстве соцполитики URA.RU пояснили, что это не окончательная версия документа — до 17 октября в него можно предложить поправки. «Министерство готово рассматривать и обсуждать со всеми заинтересованными лицами, экспертами в данной теме предложения и замечания по доработке проекта стандарта», — говорится в письме за подписью замминистра Ольги Ударцевой.