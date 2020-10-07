07 октября 2020

Роспотребнадзор допустил введение новых мер по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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VI Международная конференция по ВИЧ\СПИД. Москва, попова анна
Анна Попова допустила ужесточение мер по коронавирусу Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Если россияне не будут соблюдать ограничения, введенные из-за роста заболеваемости коронавирусом, властям придется ужесточить меры. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У нас сегодня выбора нет. Или мы будем соблюдать [требования], или нам придется принимать какие-то другие меры», — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-1». При этом глава ведомства подчеркнула, что ситуация с COVID-19 в стране усложняется, но власти были к этому готовы.

По ее словам, рост заболеваемости виден в 60 регионах, еще в 20 регионах ситуация либо остается стабильной, либо показатели снижаются. Больше всего новых случаев заражения фиксируется среди граждан в возрасте от 30 до 49 лет, однако рост есть и в группе от 60 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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