07 октября 2020

Пожар под Рязанью практически уничтожил склад боеприпасов

© Служба новостей «URA.RU»
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Частота взрывов говорит о том, что загоревшийся боезапас почти уничтожен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Частота взрывов на горящем складе боеприпасов под Рязанью снизилась до одного в 15—20 минут. На ликвидацию пожара стягивают дополнительные силы, сообщают в Минобороны РФ.

«Интенсивность разрывов снарядов снизилась до одного в 15—25 минут», — передает радио «Говорит Москва» сообщение министерства. Такая частота взрывов говорит о том, что загоревшийся боезапас почти уничтожен.

К месту аварии дополнительно перебросили 100 военных и 20 единиц техники. Для ликвидации последствий пожара использовали машины для разминирования «Уран-6» БМР-3. Для тушения пожара использовался комплекс «Уран-14».

В Рязанской области 7 октября введен режим ЧС из-за пожара на складе боеприпасов в воинской части. Взрывы происходили каждые 10 секунд. Жителей эвакуировали в радиусе 25 километров от места аварии. Позднее Минобороны РФ перебросило еще 130 военных и 60 единиц военной техники, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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