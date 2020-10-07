07 октября 2020

Челябинский губернатор отменил режим ЧС

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция регионального отделения партии Единая Россия. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер отменил постановление, принятое из-за засухи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отменил режим ЧС, введенный летом в регионе из-за засухи. Соответствующее распоряжение 7 июля появилось на официальном правовом портале областного правительства.

«Отметить на территории Челябинской области режим чрезвычайной ситуации регионального характера, веденный постановлением губернатора от 23 июля», — говорится в документе. Само постановление о введении режима ЧС признается утратившим силу.

В июле на территории Челябинской области из-за аномальной жары наступила засуха. В зону бедствия попали большинство сельских районов. Из-за засухи аграрии понесли миллиардные убытки. Погибло более 40% урожая. Особенно пострадал юг области. В лесах ряда южных районов до сих пор сохраняется высокая пожарная опасность.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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