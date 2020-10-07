Челябинский губернатор отменил режим ЧС

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отменил режим ЧС, введенный летом в регионе из-за засухи. Соответствующее распоряжение 7 июля появилось на официальном правовом портале областного правительства.
«Отметить на территории Челябинской области режим чрезвычайной ситуации регионального характера, веденный постановлением губернатора от 23 июля», — говорится в документе. Само постановление о введении режима ЧС признается утратившим силу.
В июле на территории Челябинской области из-за аномальной жары наступила засуха. В зону бедствия попали большинство сельских районов. Из-за засухи аграрии понесли миллиардные убытки. Погибло более 40% урожая. Особенно пострадал юг области. В лесах ряда южных районов до сих пор сохраняется высокая пожарная опасность.
Подписывайтесь на URA.RU в