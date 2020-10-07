Губернатор Шумков объяснил, почему курганцы нарушают карантин

По мнению Шумкова, курганцы устали бояться коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

По мнению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, жители региона устали бояться коронавируса. Об этом 8 октября он рассказал на своей странице в соцсести «ВКонтакте».

«Наверняка, многие устали бояться болезни и хотят сохранять прежний режим жизни без ограничений», — рассказал Шумков в обращении к пожилому населению региона. Этим он объяснил то, что около 80% заболевших коронавирусом не соблюдали требования профилактики и гигиены.

Губернатор добавил, что возможности больниц и поликлиник не безграничны. Поэтому он попросил старшее поколение, которое составляет основную группу риска, беречь себя и соблюдать простейшие правила защиты от коронавируса. Шумков напомнил, что под этими правилами подразумевает ношение маски и перчаток в автобусе, в магазине и в других общественных местах.

Последние пять суток в регионе число ежедневных случаев заражения коронавирусом превышает 50. 7 октября в Курганской области было обнаружено 60 заболевших.