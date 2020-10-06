Курганская область приближается к рекорду по коронавирусу

Всего в регионе коронавирус обнаружили у 4178 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 7 октября подтвердились 60 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев.

«На 7 октября в Курганской области лабораторно подтверждены 60 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 36 случаев были зарегистрированы в Кургане, остальные — в Белозерском, Звериноголовском, Кетовском, Куртамышском, Мишкинском, Мокроусовском, Щучанском, Юргамышском районах и Шумихинском муниципальном округе.

С начала пандемии в регионе выявили 4178 больных коронавирусом, из них выздоровел 3521 человек, 37 — скончались от коронавируса. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

15 июня в Курганской области из-за угрозы распространения COVID-19 ввели обязательный масочный режим. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.